Rupnik führt Panthers zum sechsten Sieg in Serie

Gab beim Sieg in Düsseldorf klare Anweisungen auf dem Feld: die Slowenin Eva Rupnik (rechts).

Franz Schulte

Düsseldorf/Osnabrück. Nach leichten Startschwierigkeiten haben die Girolive-Panthers auch in Düsseldorf gewonnen. Bei den Bascats siegte der Basketball-Bundesligist aus Osnabrück am Ende souverän mit 83:58. Für die Mannschaft von OSC-Trainer Aleksandar Cuic war es der sechste Erfolg in Serie.

„Ja, es ist schön. Aber wie viele Spiele wir jetzt in Folge gewonnen haben, interessiert uns eigentlich nicht. Wir wollen einfach jedes Spiel gut spielen und gewinnen. Und dafür müssen wir aufpassen und vorsichtig sein. Denn es geht nicht