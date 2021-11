Girolive-Panthers wollen ihre Serie in Düsseldorf fortsetzen

Die Panthers können wieder auf die Dienste von Jill Townsend zählen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Vor dem Duell in der Basketball-Bundesliga zwischen den Bascats Düsseldorf und den Girolive-Panthers am Samstag (16 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. Die Osnabrückerinnen sind als Tabellenzweiter Favorit gegen den Aufsteiger, der den vorletzten Platz in der Tabelle bekleidet.

Dennoch warnt OSC-Trainer Aleksandar Cuic vor dem nächsten Gegner. „Das wird nicht so einfach, wie es sich anhört. Düsseldorf braucht jeden Punkt und spielt sehr aggressiv. Zudem sind sie ein treffsicheres Team mit großen Außenspielerinnen.