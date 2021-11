Zurück in die Halle: Mit dem Kinderturntag erhoffen sich die Vereine, wieder Mitglieder zu gewinnen (Symbolfoto).

Michael Gründel

Osnabrück. Sport macht Spaß, und das am besten in Gemeinschaft. Da das aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den vergangenen eineinhalb Jahren nur bedingt möglich war, haben die Sportvereine mit Mitgliederverlusten zu kämpfen. Zudem starten die Kleinsten verspätet in ihr Sportlerleben.

„Es ist ein großes Loch entstanden. Wir haben ganz schön Nachholbedarf“, sagt OSC-Geschäftsführer Hendrik Witte, der betont: „Wir haben eineinhalb Jahrgänge verloren.“ Mit dem Kinderturntag wolle man zeigen, dass man nun wieder da sei. „Es