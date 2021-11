Noch der durchsetzungsfähigste seines Teams: Marius Kluwe, Kreisläufer des TV Bissendorf-Holte.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Die Drittliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte unterlagen nach ihrer schwächsten Saisonleistung LIT 1912 II aus Ostwestfalen mit 26:37 (13:19) und waren dabei meilenweit vom zweiten Saisonsieg entfernt.

Sportlicher Leiter Brüggemann: So darf man sich nicht präsentierenRatlosigkeit am Samstagabend in der Handballarena: Der TVB (11. Platz) hatte sich vor dem zehnten Saisonspiel gegen einen Mitkonkurrenten im unteren Tabellendrittel viel vorg