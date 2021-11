Zuschauer an der Strecke wird es 2021 nicht geben – unter dieser und weiteren Auflagen soll es aber wieder einen Silvesterlauf beim Osnabrücker Turnerbund geben (Archivbild).

David Ebener

Osnabrück. Corona zum Trotz soll es 2021 wieder einen Silvesterlauf beim Osnabrücker Turnerbund geben. Den Rahmen gibt aber die Pandemie vor.

Am Freitagmittag um kurz vor 12 Uhr erhielt OTB-Mitarbeiterin Anita Aßmann die positive Nachricht per E-Mail von der Stadt Osnabrück. Die schriftliche Genehmigung sei auch schon in der Post, erfuhr sie. Unter Einhaltung des 2G-Status und we