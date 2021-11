Rennfahrer Michael Schrey (sitzend, links) feierte mit dem gesamten Team den Gesamtsieg in der ADAC GT4-Serie.

Bonk Motorsport

Adenau/Osnabrück. Der Wallenhorster Rennfahrer Michael Schrey hat die ADAC GT4-Serie gewonnen. Der 38-Jährige sicherte sich im letzten Rennen den Sieg im Gesamtklassement, auch wenn er es am letzten Rennwochenende auf dem Nürburgring unnötig spannend machte.

21 Punkte betrug der Vorsprung von Schrey und seinem Mannschaftskollegen Gabriele Piana vom Team Hofor Racing by Bonk Motorsport in der Fahrerwertung vor den beiden letzten Rennen in der Eifel auf das Mercedes-Duo Jan Marschalkowski und The