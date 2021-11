Henning Fährmann ist bis Saisonende neuer Trainer der OSC Tigers.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Die American Footballer der OSC Tigers sind mit neuem Head Coach zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntag fertigte das Team die Göttingen Generals auf der heimischen Zentralen Sportanlage in Atter mit 38:0 ab.

Schon nach dem ersten Viertel führten die Osnabrücker mit 16:0 und zogen bis zur Halbzeit auf 30:0 davon. Alexander Bröse, Tobias Kenning, Niklas Hollemann, Hannes Pietscher und Joel Pohl sorgten für die Touchdowns, Simon Blöcker traf fünfm