Beste Werferin bei der Academy: Maira Banko (Archivfoto).

imago/Nico Paetzel

Osnabrück. Sie wollten die Trendwende mit dem zweiten Saisonsieg einläuten. Stattdessen kassierten die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers Academy mit dem 59:61 gegen die Chemcats Chemnitz die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

„Es ist so unfassbar frustrierend. Das Team gibt so viel Energie, keiner schont sich. Wir führen mit 16 Punkten, und am Ende stehen wir durch unsere selbst verschuldeten und zu zahlreichen Turnovers wieder mit leeren Händen da“, sagte Aufb