Wird am Montag am Knie operiert: Bissendorfs Linkaußen Levin Zare.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Sie kennen sich noch aus gemeinsamen Jahren in der Handball-Oberliga. Nun treffen der ATSV Habenhausen und der TV Bissendorf-Holte am Samstag, 19.30 Uhr in der 3. Liga aufeinander.

Vor eineinhalb Jahren galten die Bremer noch als Fahrstuhlmannschaft zwischen 3. Liga und Oberliga. Doch dem ist nicht mehr so. „Habenhausen ist mittlerweile ein etablierter Drittligist. Sie stellen eine gute Abwehr und sind sehr kompakt“,