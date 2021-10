Auf eine spektakuläre Bühnenshow dürfen sich die Zuschauer beim Feuerwerk der Turnkunst on stage freuen, wie im Dezember 2019 bei der Turngala in Osnabrück (Archivfoto).

Jörn Martens

Osnabrück. In den nächsten neun Monaten bekommt Osnabrück die geballte Ladung Turnsport ab. Bevor das Feuerkwerk der Turnkunst on stage am im Februar 2022 und der Kongress des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB) im Juni 2022 in der Stadt Halt machen, bildet der Landesturntag in der Osnabrück-Halle am Samstag, 30. Oktober, um 11 Uhr den Auftakt des Turn-Dreierpacks.

„Wir haben uns überlegt, mit den Veranstaltungen ins Weser-Ems-Gebiet zu gehen, da es die Keimzelle des Verbandes ist“, sagt der in Osnabrück lebende Marcus Trienen, Sprecher der NTB-Geschäftsleitung, der 15 Jahre die Landesturnschule in Me