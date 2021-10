Rennfahrer Schrey kann GT4-Serie vorzeitig in Hockenheim gewinnen

Führt die Gesamtwertung in der ADAC-Meisterschaft an: der Wallenhorster Rennfahrer Michael Schrey mit dem BMW.

imago/Eibner

Wallenhorst. Die eine Serie hat Rennfahrer Michael Schrey schon beendet. In der DTM Trophy landete der Wallenhorster auf den fünften Platz. Die andere Serie läuft noch. Und die ADAC GT4 Meisterschaft führt der 38-Jährige an, sodass er beste Chance hat am Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen.

„Wir haben einen komfortablen Vorsprung“, sagt Schrey vor dem Rennwochenende am Hockenheimring (23. und 24. Oktober). „Es liegt in unseren Händen, die Meisterschaft zu entscheiden.“ In der Gesamtwertung liegt Schrey mit seinem Kollegen vom