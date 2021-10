Fällt mit ihrer emotionalen Spielweise auf: Samantha Fuehring (am Ball) von den Girolive-Panthers.

Helmut Kemme

Osnabrück. Wo Samantha Fuehring, Topscorerin von Basketball-Bundesligist Girolive-Panthers, ins Spielgeschehen eingreift, dort passiert etwas. Auch beim 95:86-Sieg nach zwei Verlängerungen gegen ihren Ex-Club USC Eisvögel Freiburg war das der Fall.

Wenn sie das Spielfeld betritt, zieht sie sofort die Blicke auf sich. Das liegt aber nicht unbedingt an ihren vielen Tattoos oder ihrer Körpergröße von 1,88 Meter, sondern eher an ihrer emotionalen Spielweise.Wutentbrannt in die KabineIm zw