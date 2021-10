Fällt weiter aus: Bissendorfs Jonas Grass.

Stefan Gelhot

Bissendorf . Nach sechs Niederlagen zum Start will Handball-Drittligist TV Bissendorf-Holte den ersten Saisonsieg einfahren. Im siebten Anlauf ist die Mannschaft von Trainer Jan-Henryk Thaler am Samstag (19.30 Uhr) bei der TSG Altenhagen-Heepen in Bielefeld zu Gast.

„Wir müssen unser Ding spielen und uns punktuell weiter verbessern“, sagt Thaler. Der Bissendorfer Coach meint damit vor allem, dass die Defensive stabiler werden muss. „Wir haben am meisten Gegentore in der gesamten Liga kassiert“, sagt Th