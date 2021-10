Vor knapp einem Jahr war Nördlingen zu Gast in Osnabrück. Am 25. Oktober 2020 verloren die Panthers mit Emma Eichmeyer (links) vor einer Geisterkulisse mit 70:91 (Archivfoto).

Helmut Kemme

Osnabrück. Drei Spiele haben die Girolive-Panthers in der Basketball-Bundesliga der Frauen in dieser Saison bisher absolviert. Dem Auftaktsieg in Wasserburg folgten zwei Niederlagen gegen die Rheinland Lions und in Marburg. Somit stehen die OSC-Frauen vor dem Heimspiel (Sonntag, 16 Uhr) gegen die Eigner Angels aus Nördlingen bereits früh in der Saison etwas unter Druck.

In den ersten drei Spielen der Panthers war von allem etwas dabei. Den Sieg in Wasserburg brachten die Osnabrückerinnen unter Dach und Fach – auch wenn das erst nach zwei Verlängerungen der Fall war. Gegen die Rheinland Lions knüpften die O