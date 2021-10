Girolive-Panthers verlieren trotz starker Aufholjagd in Marburg

Beste Scorerin für ihr Team war Osnabrücks Samantha Fuehring (am Ball) in Marburg (Archivfoto).

Helmut Kemme

Marburg/Osnabrück. Trotz einer starken Aufholjagd im letzten Viertel haben die Girolive-Panthers die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel einstecken müssen. Der Basketball-Bundesligist unterlag BC Pharmaserv Marburg auswärts am Ende verdient mit 70:71.

Dass die Partie in den letzten Sekunden noch einmal so spannend wurde, war am Anfang des Schlussviertels nicht abzusehen. Denn die Osnabrückerinnen lagen mit 48:61 deutlich hinten. Zudem saß Samantha Fuehring, die im dritten Viertel ihr vie