Volles Haus beim Osnabrücker Turnerbund: So sah es 2019 beim Start des Silvesterlaufs über 5,6 Kilometer aus. Die Veranstaltung soll 2021 wieder aufleben, wird coronabedingt aber nur mit Einschränkungen möglich sein (Archivbild).

David Ebener

Osnabrück. Es ist „ein Schritt Richtung Normalität“ für OTB-Geschäftsführerin Kirstin Gnoth, dass der OTB-Silvesterlauf in diesem Jahr wieder stattfinden – wenn auch in der Pandemie in anderer Form als gewohnt.

Am Dienstag gab der Vorstand des Osnabrücker Turnerbundes sein Okay. „Unter 2G-Bedingungen trägt der Vorstand den Lauf mit“, sagt Gnoth. Nach der 40. Auflage 2019 und dem coronabedingten Ausfall 2020 stehen die Zeichen prinzipiell gut für e