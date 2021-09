50 zumeist intensive Minuten lieferten sich Haliegth Reinoehl (links) und der TSV Wasserburg mit den Girolive-Panthers um Emma Eichmeyer (am Ball).

imago/HMB-Media/Wolfgang Fehrmann

Wasserburg/Osnabrück. Es brauchte zwei Verlängerungen, aber das Ergebnis war alle Mühen und die zehn Extra-Minuten wert: Der 73:65-Sieg beim TSV Wasserburg gab den Girolive-Panthers ein gutes Gefühl mit auf den langen Heimweg.

Sieben Stunden auf der Autobahn waren für die Rückreise veranschlagt, aber Panthers-Aleksandar Cuic trat sie am späten Samstagnachmittag „mit einem schönen Gefühl“ an. „In der vergangenen Saison haben wir in der Hauptrunde mit 32 Punkten in