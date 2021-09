Die Panthers Academy zeigte letztes Jahr großen Teamgeist im Spiel gegen Braunschweig. Auch in diesem Jahr wollen die Basketballerinnen wieder alles geben.

imago images/Nico Paetzel

Osnabrück. Neuer Kader, gleiches Ziel: Die Frauen der Panthers-Academy wollen wieder die Klasse erhalten – und eventuell noch etwas mehr. Doch der Auftakt am Samstag wird kein leichter sein.

Die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy starten am Samstag (19.30 Uhr, OSC-Halle A) in ihre dritte Saison in der zweithöchsten Spielklasse. Zum Saisonauftakt kommt gleich ein Schwergewicht an die Hase. Im Niedersachsenderby emp