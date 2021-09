Hagener Wandres wird beim CHIO in Aachen weitere Ehre zuteil

Feierte eine gelungene CHIO-Premiere: der Hagener Dressurreiter Frederic Wandres.

imago/Stefan Lafrentz

Aachen/Hagen. Neben dem Gewinn des Dressur-Nationenpreises mit der deutschen Mannschaft beim CHIO in Aachen ist Frederic Wandres eine weitere Ehre zuteil geworden. Der 34-jährige Bereiter vom Hof Kasselmann in Hagen erhielt zusätzlich einen Sonderehrenpreis als bester Dressurreiter des diesjährigen CHIO.

„Das freut mich natürlich“, sagt Wandres, der mit Duke of Britain, Bluetooth und Quizmaster in Aachen startete. „Ich war aber auch mit starken Pferden vertreten“, geht sein Dank an die Besitzer. Seine Premiere beim prestigeträchtigsten Turn