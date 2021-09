Seit 2016 gibt Spielmacherin Jenny Strozyk bei den Girolive-Panthers die Richtung vor. In der kommenden Saison läuft die 21-Jährige erstmals als Kapitänin für die Bundesliga-Basketballerinnen auf.

imago/Revierfoto

Osnabrück. Seitdem sie 2016 aus Herne kam, gibt Spielmacherin Jenny Strozyk bei den Girolive-Panthers die Richtung vor. Im Interview spricht sie über die neue Rolle als Kapitänin, den Umbruch im Team und die nächste Saison in der Basketball-Bundesliga.

Frau Strozyk, nach der Finalteilnahme um die Deutsche Meisterschaft ist die Erwartungshaltung groß. Was ist in dieser Saison von den Panthers in der Bundesliga zu erwarten?In einer Liga mit 14 Teams werden alle Clubs eine Schippe drauflegen