Ganz so voll wird es nicht, aber die Girolive-Panthers dürfen auf die Rückkehr der Fans bei Heimspielen hoffen (Archivbild).

Gert Westdörp

Osnabrück. „Ich versuche, es auf die am nettesten mögliche Art zu sagen: Das Osnabrücker Publikum kann so nervig sein“, sagt Samantha Fuehring. Das ist ausdrücklich ein Kompliment der US-Basketballerin in Reihen der Girolive-Panthers.

Denn aus ihrem Gastspiel mit Freiburg kennt Fuehring die Fans in Halle A bislang nur als Fans des Gegners. Seit ihrem Wechsel im vergangenen Jahr von den Eisvögeln nach Osnabrück gab es coronabedingt nur noch Geisterspiele in der Bundesliga