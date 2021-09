Spielte in Ahlen stark auf: Bissendorfs Fabian Rußwinkel (am Ball, Archivbild).

Stefan Gelhot

Ahlen/Osnabrück. Die Drittliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte haben auch im dritten Spiel ihren ersten Sieg verpasst. Bei der Ahlener SG lag der Aufsteiger früh zurück, kämpfte sich immer wieder heran, aber ließ die Gastgeber dann doch erneut davonziehen. Am Ende stand ein 30:33.

Als Fabian Rußwinkel in der 4. Minute in Überzahl erstmals für die Gäste traf, war es bereits der Treffer zum 1:2. Weil die Bissendorfer auch in der folgenden Überzahl zwei Tore kassierten, gerieten sie schnell höher ins Hintertreffen (1:5,