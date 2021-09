Kreissporttag Osnabrück-Land: Am Ende fließen sogar noch Tränen

Die KSB-Führungscrew: (von links) Winfried Beckmann, Jürgen Witte, Ralf Lauxtermann, Marten Schmidt, Stefanie Heilig, Tanja Recker, Marianne Weisemöller und Kersten Wick.

Thomas Osterfeld

Hagen. „Erzählt bitte weiter, wie stark der KSB ist.“ Winfried Beckmann, alter und neuer Vorsitzender des Kreissportbundes Osnabrück-Land, fasste zum Abschluss des Kreissporttags am Donnerstagabend in der Sporthalle Niedermark in einem Satz seine Lust zusammen, weiter als Kopf auf der KSB-Kommandobrücke zu arbeiten.

Es war ein Kreissporttag der Wiedersehensfreunde. Oder: Der Erleichterung darüber, endlich wieder persönlich – natürlich unter Einhaltung der 3G-Regeln – eine Versammlung abhalten zu können. Und am Ende flossen sogar ein paar Tränen der Rüh