Springreiter Stühlmeyer muss in Hagen auf bestes Pferd verzichten

Ende April ritt Patrick Stühlmeyer mit Varihoka du Temple in Hagen auf Platz zwei im Springen der Riders Tour. An diesem Wochenende will er auch mit Calcento seine Führung in der Gesamtwertung behaupten (Archivbild).

imago/Stefan Lafrentz

Hagen. Springreiter Patrick Stühlmeyer, der Führende in der Gesamtwertung der Riders Tour, wird auf dem Hof Kasselmann nicht sein Paradepferd Varihoka du Temple reiten. Stattdessen kommt der 13-jährige Schimmel Calcento zum Zuge.

„Da in der kommenden Woche schon Aachen beginnt, haben wir uns festgelegt, Varihoka in Hagen in der Riders Tour nicht einzusetzen. Beides geht leider nicht“, bedauert Stühlmeyer die Entscheidung, die er und sein Chef Paul Schockemöhle gemei