Dressurreiterin Ellen Richter aus Bad Essen feiert in Hagen EM-Gold

Strahlende Sieger: Ellen Richter, Semmieke Rothenberger, Equipechef Klaus Roeser, Raphael Netz und Ann-Katrin Lindner (von rechts).

Thomas Hellmann

Hagen. Wie das Seniorenteam sicherte sich auch das deutsche U-25-Quartett bei den Dressur-Europameisterschaften in Hagen Gold. Mit dabei die Bad Essenerin Ellen Richter, die am Freitag ab 8 Uhr auch in der Einzelkonkurrenz startet.

Frau Richter, wie fühlen Sie ich als Europameisterin? Sehr gut. Das ist ein wunderschönes Gefühl und eine Bestätigung der eigenen Leistung. Es ist auch eine Belohnung für etwas, worauf man lange hingearbeitet hat. Wann war es klar, dass Gol