Gut gelaunt auf der Ehrenrunde: Die deutschen Dressurreiterinnen nach ihrem EM-Sieg.

Helmut Kemme

Hagen. Die deutschen Dressurreiterinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Hagen am Teutoburger Wald zum 25. Mal seit 1965 den Titel in der Mannschafts-Wertung gewonnen.

Der erste Interview-Auftritt nach dem famosen Ritt am Hagener Borgberg führte Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl zum schwedischen Fernsehen. Auch beim TV-Rechtehalter an der Dressur-Europameisterschaft strahlte die 35-jährige