Nachwuchsreiterin Alexa Westendarp gut gelaunt im Dressurstadion.

Michael Gründel

Hagen. Eigentlich wollte Alexa Westendarp aus Wallenhorst ab dem morgigen Dienstag in der deutschen U-25-Mannschaft an der Dressur-Europameisterschaft auf dem Hof Kasselmann in Hagen teilnehmen. Letztlich ist sie nun in einer anderen wichtigen Rolle dabei.

Als Frohnatur fiel es Alexandra Westendarp vergleichsweise leicht, die Entscheidung der Bundestrainer zu akzeptieren. Nach den Sichtungen zur U-25-Europameisterschaft in Hagen war klar: Die dreifache Gold- und einfache Silbermedaillengewinn