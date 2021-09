Wenn Hämmer, Steine und Gewichte in Dissen fliegen

Gewichtwerfen ist eine Disziplin beim Rasenkraftsport, die hier (von links) Rene Strohschneider, Theo Strohschneider und Wilfried Bury zeigen. Am Wochenende ist in Dissen der deutsche Spitzen-Nachwuchs zu Gast (Archivbild).

Stefan Gelhot

Dissen. Steine, Hämmer und Gewichte fliegen am Wochenende in Dissen – die TSG richtet für den Nachwuchs die Deutsche Meisterschaft im Rasenkraftsport aus und hat einige aussichtsreiche Kandidaten im Wettbewerb.

Wenn sich am Wochenende in Dissen der bundesweite Nachwuchs im Rasenkraftsport misst, hat auch die ausrichtende TSG einige Kandidaten auf einen vorderen Platz bei der deutschen Meisterschaft im Rennen. „Wir wissen, was unsere Sportler im T