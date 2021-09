TV Bissendorf-Holte will in 3. Handball-Liga gerne Stolperstein sein

Tragen das Bissendorfer Trikot in der 3. Handball-Liga: Lukas Brüggemann, Steffen Brüggemann, Roman Behrenswerth, Marco Hemken to Krax, Hendrik Peters, Daniel Schüring, Mattis Möllering (vorne, von links), Betreuer Uwe Suchanke, Christian Rußwinkel, Jonas Grass, Julian Jenner, Albert Brack, Teammanager Jürgen Brüggemann (Mitte, v. l.) sowie Fabian Rußwinkel, Dennis Borman, Bennet Kastner, Gero Seger, Marius Kluwe und Levin Zare (hinten, v.l.). Es fehlen: Trainer Jan Thaler und Robin Imhorst.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Als „Abenteuer“ will Trainer Jan Thaler die 3. Liga nicht bezeichnen. Eine „Herausforderung“ werde sie für die Handballer des TV Bissendorf-Holte aber sehr wohl. Als Aufsteiger ist der TVB auch ein Abstiegskandidat – erst recht in einer Liga, in der die Hälfte der Teams um den Klassenerhalt kämpft.

Es gab keine Absteiger, aber Aufsteiger – dieses Übergewicht infolge der Corona-Pandemie muss wieder abgeschmolzen werden. Von den zwölf Teams in Bissendorfs Drittliga-Staffel B müssen die letzten sechs in eine Abstiegsrunde. Bundesweit wer