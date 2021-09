Im Training sind sie schon ein eingespieltes Team: Marlon Schütze (links) und sein neuer Trainer Wolfgang Kiss vom PSV Georgsmarienhütte.

Swaantje Hehmann

Georgsmarienhütte. Meistertitel allein reichen nicht, um einen wahren Sportler glücklich zu machen. Das beweist Kampfsportler Marlon Schütze aus Neuenkirchen, der seine vielen Erfolge zurücklässt und nun für eine neue Perspektive den Verein und die Disziplin wechselt.

Konzentriert blickt Marlon Schütze auf die schwarze Pratze – die Polsterung, die sein Trainer in die Höhe streckt. Schütze legt seine Arme an den Körper und wippt mit den Füßen hin und her, bis er mit einem explosiven Drehsprung nach o