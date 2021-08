Freuen sich über den fünften Platz beim King of the Court in Utrecht: David Poniewaz und Bennet Poniewaz.

imago/Peter Weber

Utrecht. Nächster Erfolg für die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz: Die Zwillinge zogen beim King of the Court in Utrecht ins Finale ein und beendeten das Turnier auf Platz fünf.

"Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, wieder ins Finale zu kommen", sagte Bennet Poniewaz. Auch wenn sie im Endspiel, das mit fünf Teams gespielt wird, bereits nach der ersten Runde ausschieden, waren die Brüder "sehr zufrieden mit d