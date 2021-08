Das Logo der 3. Liga tragen die Bissendorfer Handballer kommende Saison auf einem Trikotärmel – der Aufstieg bringt für den Verein viel Arbeit mit sich.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Eine Woche vor dem Start in die 3. Handball-Liga ist die Vorfreude auf die neuen Aufgaben beim Aufsteiger TV Bissendorf-Holte groß. Nur die ungewisse Zuschauersituation sorgt bei Abteilungsleiter und Teammanager Jürgen Brüggemann vor dem Auftakt-Heimspiel noch spürbar für Verärgerung.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen am 4. September gegen den TuS Spenge voraussichtlich nur 115 Zuschauer in der Halle an der Werscher Straße dabei sein, so der aktuelle Stand. Der TVB fürchtet dauerhaft bei solch einer Begrenzung „erheblic