Eine DM im ersten Amtsjahr stemmt OGC-Clubmanager Oliver Prüter (r. ), im Hintergrund übt Leo Tiemann.

Hermann Pentermann

Bissendorf. Wenn am Wochenende auf der malerischen und sportlich anspruchsvollen Anlage in Jeggen die deutsche Golf-Meisterschaft der Jungen in den Altersklassen 14 und 16 steigt, startet mit Leo Tiemann ein OGC-Talent als Titelverteidiger.

OGC-Clubmanager Oliver Prüter ist in der DM-Ausrichtung erfahrenIn der Ausrichtung von deutschen Meisterschaften hat Oliver Prüter Erfahrung. Der Clubmanager des Osnabrücker Golfclubs (OGC), seit Jahresbeginn Nachfolger des 13 Jahre lang am