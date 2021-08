Panthers gehen ohne Erwartungen in ersten Test gegen Takács-Team

Früher gemeinsam in einem Team, am Sonntag nur vielleicht Gegnerinnen: Kata Takács (links) kommt mit Wedel zum Test zu den Panthers, Emma Eichmeyer (rechts) ist bis zum Wochenende noch international im Einsatz.

imago/nordphoto/Paetzel

Osnabrück. Große Erwartungen hat Trainer Aleksandar Cuic nicht, wenn seine Girolive-Panthers am Sonntag (16.30 Uhr) ihr erstes Testspiel gegen Basketball-Zweitligist Rist Wedel (mit Ex-Panther Kata Takács) bestreiten.

„Wir sind in Sachen Taktik und Systeme noch nicht so weit, aber können endlich mal fünf gegen fünf spielen, was bislang noch nicht möglich war“, sagt Cuic nach rund zwei Wochen Saisonvorbereitung: „Wir werden sehen, wie es läuft und wie sic