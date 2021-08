Beim "King of The Court"-Turnier Dritter: David Poniewaz bejubelt die überraschende Platzierung, die er mit seinem Zwillingsbruder Bennet erreichte.

imago/Beautiful Sports/Peter Weber

Hamburg/Osnabrück. Was ein Wochenende für die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz: Sowohl beim nationalen als auch beim internationalen „King of the Court“-Turnier in Hamburg wurden die Zwillinge Dritter.

Im Endspiel des nationalen Events, das mit fünf Teams gespielt wird, mussten sie sich nur den Vizeweltmeistern Thole/Wickler sowie Reinhardt/Sievers geschlagen geben. Mit dem Podiumsplatz qualifizierten sie sich zudem für das parallel statt