Scharf über das Netz flogen die Beachvolleybälle beim Landesturnier am Nettebad in Osnabrück.

Helmut Kemme

Osnabrück. Sie waren im Dauerstress, aber verzichten wollten sie nicht auf die doppelte Dosis Beachvolleyball: Christine Aulenbrock aus Bad Laer und ihre Partnerin Sandra Ferger (Wuppertal) liefen nicht nur beim „King of the court“-Turnier in Hamburg auf, sondern ließen sich auch den zweiten Volksbank-Cup in Osnabrück nicht nehmen.

„Vom Kopf her war es nicht einfach. Osnabrück war aber auch ein Superturnier, hoffentlich nächstes Jahr wieder“, zog Aulenbrock ein positives Fazit, auch wenn sich das an Nummer eins gesetzte Paar am Nettebad mit Platz zwei begnügen musste