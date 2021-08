Sehr viel los: Der Startbereich am Uphöfener Berg an einem normalen Rennwochenende, hier im Jahr 2019. Foto: David Ebener

David Ebener

Hilter. Noch stehen die Motoren still für das traditionelle Bergrennen am 21. und 22. August still. Das ändert sich am Samstag ab 8 Uhr. Hier können sie das Rennen im Livestream verfolgen.

Gestreamt wird am Samstag und am Sonntag jeweils ab 8 Uhr. Am Samstag läuft die Übertragung bis 18 Uhr am Sonntag bis Rennende. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevant