Mit dem Lotus Elise will er wieder angreifen: Dan Michl aus Tschechien.

MSC Osnabrück

Osnabrück. Noch stehen die Motoren still für das traditionelle Bergrennen am 21. und 22. August still. Doch die Umstände sorgen bereits vor dem Event für Spannung.

Die letzten Vorbereitungen des wiederkehrenden Bergrennens an diesem Wochenende laufen auf Hochtouren. Obwohl das zweitägige Motorsport-Event am Uphöfener Berg am Samstag schon beginnt, ist Organisationsleiter Bernd Stegmann nach außen hin