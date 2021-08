Geht zum Amateurfußball in Osnabrück - und setzt ein Zeichen für die Basis

So muss es aussehen am Sportplatz: Gesehen beim Bezirkspokal-Spiel TuS Eintracht Rulle gegen SF Lechtingen. Foto: Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Der Amateurfußball in Stadt und Land Osnabrück ist wieder da: Auch am Wochenende laufen wieder dutzende Spiele. Raus auf die Plätze, Support für die Sportler vor Ort - so der Aufruf von NOZ-Redakteur Benjamin Kraus.

Was haben wir geschimpft, manchmal sogar zu Recht: auf seelenlose Geisterspiele ohne Atmosphäre, auf die Entrücktheit des Profifußballs, der gefühlt als Erstes in der Pandemie „business as usual“ betrieb und seither weiter seinen auf alle d