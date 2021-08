Bis kurz vor dem Start ist Rennleiter Michael Schrey (rechts) mit dere Organisation des Bergrennens beschäftigt. Am Rennwochenende selbst ist er selbst als Fahrer auf dem Nürburgring im Einsatz.

Uwe Gerken

Osnabrück. Kaum jemand kennt die Rennstrecke am Uphöfener Berg so gut wie Michael Schrey. Wenn am Wochenende nun die 53. Auflage in Hilter-Borgloh startet, wird er nach vielen Jahren erstmals allerdings nicht dabei sein – zumindest nicht vor Ort.

Schon als Kind war der heute 38-Jährige mit seinem Vater Wolfgang regelmäßig beim Bergrennen des MSC Osnabrück dabei und ist mittlerweile federführend als Rennleiter in der Organisation beteiligt. Wenn am Wochenende nun die 53. Auflage in H