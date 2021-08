Autor Kai Psotta. Foto: Psotta

Psotta

Osnabrück. Wie werde ich Fußballprofi? Das fragen sich viele Talente, die von der glitzernden Bundesligawelt träumen. Der Osnabrücker Autor Kai Psotta liefert Hinweise aus der Welt der Nachwuchsleistungszentren von Profiklubs.

Eins vorab: Der Titel des Buches ist leicht irreführend – aber das ist gut so. Ein weiterer Pseudo-Ratgeber zum Thema „Alles, was du auf dem Weg zum Bundesligastar wirklich wissen musst“ hätte nie so erhellend sein können wie die Einblicke