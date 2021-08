Die Organisatoren hoffen auf eine gute Stimmung an der Bergrennstrecke, wie damals im Jahr 2015. (Archivfoto)

Hermann Pentermann

Osnabrück. Motorsport-Fans dürfen sich freuen: Beim ADAC-Bergrennen 2021 am Uphöfener Berg sind Zuschauer an der Strecke unter einem Hygienekonzept erlaubt. Der Online-Kartenverkauf ist bereits gestartet.

In knapp zwei Wochen heulen am Uphöfener Berg die Motoren endlich wieder auf: Das Internationale Osnabrücker ADAC-Bergrennen bekommt am 21. und 22. August seine langersehnte 53. Auflage. Und nun ist auch klar: Die etwa 150 Fahrer aus bisher