Als Mannschaftsarzt bei den Olympischen Spielen in Tokio: Casper Grim.

Casper Grim

Osnabrück/Tokio. Casper Grim, Chefarzt für Orthopädie und Sportmedizin am Klinikum Osnabrück, ist stellvertretender Mannschaftsarzt des deutschen Teams bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Interview spricht der 46-Jährige über seine Aufgaben, über Corona und die Hitze in Japan.

Herr Grim, welche Aufgaben haben Sie bei den Olympischen Spielen?Ich bin seit dem 13. Juli in Tokio, also schon einige Zeit vor der Eröffnung des olympischen Dorfes und der Spiele selbst. Wir haben hier sozusagen eine kleine Praxis aufgebau