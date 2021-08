Guten Mutes im Endspurt: Florian Kroll (Nr. 485) holte Bronze über 400 Meter in der Altersklasse U18.

Torben Flatemersch

Rostock/Osnabrück. Die Finalteilnahme war sein Ziel, eine Medaille sein Traum – beides ging in Erfüllung. Florian Kroll (LG Osnabrück) landete bei der Jugend-DM in Rostock im Finale über 400 Meter der Altersklasse U18 in 49,74 Sekunden auf Rang drei.

Kroll glänzt mit zwei gleichmäßigen Rennhälften„Auch wenn ich nach dem Vorlauf schon ein wenig auf eine Medaille geschielt habe, war ich doch völlig überrascht, wie gut es im Finale klappte“, sagte Kroll, der in 24,39 und 25,35 bei R