Jugend-DM: Osnabrücker Jordon Gordon will Titel über 400 Meter Hürden

Lange in Lauerstellung, zog Jonas Kulgemeyer (Nr. 494) letztlich etwas früh den Spurt an.

Torben Flatemersch

Rostock/Osnabrück. Jonas Kulgemeyer vom Osnabrücker TB überzeugte am späten Freitagnachmittag bei der Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaft in Rostock in guten 8:57,06 Minuten als Fünfter über 3000 Meter der Altersklasse U18.

Den Spurt zu früh angezogenDurchgehend in der Spitzengruppe lauernd, setzte sich der 16-Jährige 800 Meter vor dem Ziel an die Spitze. Kulgemeyer konnte sich aber nicht lösen und wurde bald von einem Quartett überholt. „Das war richtig gut