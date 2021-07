Beachvolleyballer aus der Region greifen in Berlin an

In guter Form: David (links) und Bennet Poniewaz spielen bisher eine sehr gute Saison.

Lea Becker

Osnabrück. Nach dem erfolgreichen Wochenende in Königs Wusterhausen steht für die Beachvolleyballer aus der Region ab Samstag bereits das nächste und auch letzte Turnier der "Qualifiers Timmendorfer Strand" in Berlin an.

Die Osnabrücker Bennet und David Poniewaz hatten zuletzt nach einem Marathon-Finale einen zweiten Platz gefeiert. "Das Wochenende war anstrengend, wir brauchten einige Tage um uns zu erholen", sagt David Poniewaz. Nun freuen sie sich auf da