Sprang im Einzelfinale am Sonntag zum Europameistertitel der Jungen Reiter: Der Wallenhorster Springreiter Matthis Westendarp.

Leanjo de Koster/Digishots/FN

Vilamoura/Osnabrück. Am Sonntag um 14.14 Uhr deutscher Zeit war der große Coup perfekt: Mit seinem zweiten fehlerfreien Ritt des Tages auf seinem Pferd Stalido sicherte sich Matthis Westendarp den Europameistertitel der Altersklasse der Jungen Reiter.

Der 19-jährige Wallenhorster war nach guten Leistungen in den Springen unter der Woche bereits als Führender der Gesamtwertung in den finalen EM-Tag im portugiesischen Vilamoura gegangen. Die besten 30 Reiter durften in die letzten beiden U