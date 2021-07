Nach der verpassten Team-Medaille bleibt noch die Hoffnung auf Edelmetall im Einzel für Nachwuchs-Springreiter Matthis Westendarp und sein Pferd Stalido.

Leanjo de Koster/digishots/FN

Vilamoura/Osnabrück. Es war nur ein Fehler zu viel, den sich die deutschen Nachwuchsspringreiter bei der Europameisterschaft im portugiesischen Vilamoura leisteten – sonst hätte es für die Mannschaft mit dem Hagener Max Haunhorst und dem Wallenhorster Matthis Westendarp Edelmetall gegeben. Für Letzteren ist dieses Ziel im Einzel am Sonntag noch erreichbar.

Matthis Westendarp ließ die Enttäuschung nicht allzu nah an sich heran. Als drittletzter im Gesamtfeld und deutscher Schlussreiter hätte er sein Team in der Altersklasse der Jungen Reiter noch in die Medaillenränge bringen können. Das dritt