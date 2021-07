Wollen beim Qualifiers-Turnier am Wochenende in Königs Wusterhausen an ihre bisherigen starken Leistungen anknüpfen: Die Osnabrücker Beachvolleyballer David (links) und Bennet Poniewaz.

Lea Becker

Osnabrück. Für die Beachvolleyballer aus der Region steht das nächste Turnier der "Qualifiers Timmendorfer Strand" an. Bennet und David Poniewaz, Christine Aulenbrock sowie Larissa Claaßen wollen ab Freitag in Königs Wusterhausen wichtige Punkte für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sammeln und freuen sich, erstmals in dieser Saison vor Zuschauern zu spielen.

Die Osnabrücker Poniewaz-Zwillinge wollen beim fünften Turnier der Quali-Serie "an unsere bisher gezeigten Leistungen anknüpfen", sagt David Poniewaz. Zuletzt waren sie in Stuttgart Zweiter geworden. Es wäre natürlich auch diesmal schön, wi