Der Norweger Vidar Jodahl wird mit seinem 1300 PS starken BMW wieder zum Osnabrücker Bergrennen kommen. Dass er vor so vielen Zuschauern wie hier 2018 fahren wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. (Archivfoto)

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Gute Neuigkeiten für alle Motorsport-Fans: Das ADAC-Bergrennen des MSC Osnabrück findet in diesem Jahr wieder statt. In welcher Form jedoch Abstriche gemacht werden müssen, ist noch nicht ganz geklärt.

Normalerweise ist die Sache am ersten Augustwochenende klar: Am Uphöfener Berg in Hilter-Borgloh wird es voll und laut. Der Grund ist das Internationale Osnabrücker ADAC-Bergrennen des MSC Osnabrück, das Jahr für Jahr Zehntausende Motorspor